Серпуховскую «инвалидку» выставили на продажу по цене хорошей иномарки

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Модель автомобиля С-3Д, которая была произведена в ограниченном экземпляре Серпуховским мотозаводом, мало известна современникам. Однако в середине 80-х годов ХХ века это была одна из самых узнаваемых машин.

Малогабаритный автомобиль ездил благодаря мотоциклетному двигателю, поэтому практически каждому в Советском Союзе было знакомо его «музыкальное» звучание. Эту машину изобретали для высоких целей — помогать передвигаться на большие расстояния маломобильным гражданам. Поэтому к данному авто прикрепилось простонародное название «инвалидка». Распространялась она в те времена через органы социального обеспечения.

Бесплатно этот автомобиль получали лица с ограниченными возможностями здоровья первой группы — ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры и те, кто получил инвалидность на производстве либо на службе. Стоимость машины тогда составляла 1,1 тысячи рублей. Скидку предоставляли инвалидам второй и третьей групп.

Один из таких ретроавтомобилей недавно был выставлен на продажу. Согласно информации, предоставленной его владельцем, машина была выпущена в 1979 году. Ее пробег равен 1000 километрам. По мнению хозяина, авто находится в идеальном состоянии. Так как это учебная модель и автомобиль является большой редкостью, за него запрошена большая сумма — свыше 1,1 миллиона рублей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

— На сегодняшний день есть критерии, по которым можно судить, насколько адекватно произведена оценка подобного рода машин, — рассказал автоэксперт из подмосковного Пушкина Сергей Чик.

Он уточнил, что речь идет о наличии оригинального учебного обвеса, салона и так далее.