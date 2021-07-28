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Напавшая на сына Пьехи женщина требует привлечь ребенка к уголовной отвественности

Полина Долганова

Происшествия
Напавшая на сына Пьехи женщина требует привлечь ребенка к уголовной отвественности
Фото: instagram/wolfieha

Ирина Безбородова, избившая семилетнего сына российского певца Стаса Пьехи, просит у сотрудников правоохранительных органов привлечь ребенка артистка к уголовной ответственности за повреждение ее бассейна. Об этом в среду, 28 июля, сообщил адвокат, представляющий в данном конфликте семью музыканта, Сергей Жорин.

— ...Вместо того чтобы принести извинения ребенку и его семье хотя бы уже после возбуждения уголовного дела в отношении Ирины Безбородовой, она сама написала заявление, в котором просит привлечь ребенка к уголовной ответственности за порчу бассейна, — цитирует адвоката ТАСС.

Он также добавил, что повреждения на бассейне были ранее устранены, а поведение Безбородовой является «абсурдом».

Скандальный инцидент произошел в поселке Рощино, где отдыхали бывшая супруга певца Стаса Пьехи модель Наталия Горчакова с сыном Петром и еще несколько членов семьи. Вскоре после их приезда в соседний особняк заселилась Ирина Безбородова, жена футбольного арбитра Владислава Безбородова с тремя детьми.

Петя познакомился и начал общаться со средним ребенком, но Безбородова стала препятствовать их дружбе. Он обиделся на это и в отместку схватил карандаш и воткнул его в надувной бассейн. По словам очевидца, когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения, схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю.

Горчакова, узнав о случившемся, вызвала полицию. Позже мальчика доставили в больницу, а в отношении Безбородовой СК возбудил уголовное дело.

Пьеха выразил пожелание, чтобы Безбородова понесла «максимально возможное наказание, адекватное ее действиям в отношении ребенка и пожилой женщины, которых избила».

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