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Пенсионерку из Свердловской области причислили к умершим

Елена Фролова

Общество
Пенсионерку из Свердловской области причислили к умершим
Фото: mir24.tv

Пенсионерка Галина Калашникова из Свердловской области случайно выяснила, что ее «нет в живых». Об этом она узнала, потому что ей не удалось снять деньги с карточки в банкомате.

Дело в том, что аппарат не вернул карточку, так как счет был заблокирован в связи со смертью его владелицы. Женщина попыталась выяснить, что произошло, в банке. Кроме того, ей на счет перестали начислять зарплату и пенсию. Банковские служащие рассказали, что выплаты не начисляются, потому что по документам Галина Калашникова скончалась.

— Мне пояснили, что по документам в системе банка я числюсь мертвой. Я у них спросила, как же я могла умереть, если сейчас перед вами стою? — поделилась пенсионерка.

Оказалось, что скончалась ее тезка. Это произошло в мае. При этом в ритуальном бюро не смогли объяснить, почему адрес, год рождения и отчество оказались другими. В свою очередь в полиции пояснили, что скончавшаяся пенсионерка проживала одна, родственников у нее не было. Личные данные участковые записывали со слов соседей. Возможно, так и произошла путаница, отмечает «МИР 24».

Теперь, чтобы официально «воскреснуть», пенсионерке нужно, чтобы статус ее гражданского состояния подтвердил суд.

Источник: mir24.tv

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