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Столичные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Анастасия Колоскова

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Столичные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В связи с прогнозом о ливнях и грозах в столице городские службы перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Синоптики пообещали во второй половине дня дождь различной интенсивности, а также грозы и порывы ветра до 15 метров в секунду. В общей сложности до утра 29 июля в отдельных районах Москвы может выпасть до 28 миллиметров осадков.

300 бригад и порядка 290 единиц спецтехники ГУП «Мосводосток» заступили на дежурство в местах возможных временных скоплений воды. 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, — говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

Москвичей попросили быть внимательными на улицах, не укрываться от дождя под деревьями и не парковать возле них автомобили.

Циклон, который виновен в затоплении Европы, накроет российскую столицу уже в среду вечером. В городе ожидаются дожди и грозы. Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, какие районы столицы зальет сильнее всего.

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