Бывшему мужу Айзы Долматовой вынесли приговор в Индонезии за подделку ПЦР-тестов

Фото: instagram/aizalovesam

Бывшего мужа блогера Айзы Долматовой Дмитрия Анохина приговорили к восьми месяцам лишения свободы за подделку ПЦР-тестов на Бали. Об этом в среду, 28 июля, сообщает издание Super.ru.

Мужчина подделал тест на коронавирус вместе со своей подругой Еленой Мух.

Анохина попыталась защитить отца своего второго ребенка Элвиса и записала обращение к президенту Индонезии Джоко Видодо с просьбой отпустить бывшего мужа из-под стражи. Айза заявила, что Дмитрий стал жертвой опытных мошенников и не должен сидеть в тюрьме.

Первым супругом звезды был рэпер Алексей Долматов (Гуф), в браке с которым у пары родился сын Сэм. Пара состояла в официальных отношения с 2008 по 2014 год. В 2015 году Айза вышла замуж за серфера Дмитрия Анохина. У супругов родился сын Элвис, однако в 2020 году они сообщили о расставании. После этого у Айзы были отношения с певцом Олегом Майами.

Летом 2021 года она рассказала о воссоединении с Гуфом, однако практически сразу после этого рэпер опубликовал видео, на котором обнимает свою девушку Юлию, после чего Айза обвинила его в предательстве.

Instagram-звезда и постоянная участница скандальных звездных хроник Айза Долматова призналась в изменах, которые были во время ее брака с рэпером Гуфом. Девушка сходу ответила на провокационный вопрос, который был задан первым в рамках YouTube-шоу.