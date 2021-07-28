Жителей столицы предупредили о грозе в среду

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Ливни с грозами накроют столицу в среду, 28 июля. Об этом рассказала ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

— Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, которые приближаются к нам с запада, так что нас ожидает облачная погода с прояснениями, ливневые дожди, грозы. Максимальная температура в столице плюс 24 — 26, в столичном регионе — плюс 23-28 градусов, — приводит слова синоптика РИА Новости.

По ее словам, в среду будет дуть юго-восточный ветер с переходом на юго-западный. Его порывы могут достигать 4 — 9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет снижаться и к вечеру будет ниже нормы — 743 миллиметра ртутного столба, добавила Волосюк.

В связи с прогнозом о ливнях и грозах в столице городские службы перевели в режим повышенной готовности. По сообщению пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы, 300 бригад и порядка 290 единиц спецтехники ГУП «Мосводосток» заступили на дежурство в местах возможных временных скоплений воды.

Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, какие районы столицы зальет сильнее всего.

Последние дни июля принесут жителям столичного региона комфортную погоду, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Синоптик уточнил, что 29 июля из-за облачности температура снизится до 25–27 градусов, далее до конца месяца показатель будет варьироваться в диапазоне от 24 до 29 градусов. Местами в Москве и Московской области вероятны кратковременные дожди, тем не менее в целом погода будет достаточно комфортной.