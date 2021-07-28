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Суд оставил без изменения приговор бывшему депутату Волчеку по делу о мошенничестве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Суд оставил без изменения приговор бывшему депутату Волчеку по делу о мошенничестве
Фото: СК РФ

Мосгорсуд оставил без изменения приговор в отношении бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека, признав его виновным в покушении на мошенничество. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в среду, 28 июля, в пресс-службе Московского городского суда.

Суд 28 июля рассмотрел апелляционные жалобы и оставил без изменения приговор Волчеку. Бывшего депутата признали виновным в покушении на мошенничество и приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Установлено, что с января по апрель 2020 года Денис Волчек и бизнесмен Зураб Плиев склоняли мужчину к передаче 300 тысяч евро, а также наручных часов, стоимостью 7 551 470 рублей, которые должны были послужить взяткой за непривлечение к уголовной ответственности.

Потерпевший обратился в правоохранительные органы, после чего передал денежные средства мошенникам. Злоумышленников задержали в Санкт-Петербурге. Волчек и Плиев признавали вину в содеянном и подписывали досудебные соглашения о сотрудничестве.

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