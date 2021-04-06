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Двух мужчин будут судить за покушение на мошенничество в Москве
Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Двух мужчин будут судить за покушение на мошенничество в Москве

Никита Абрамов

Происшествия

Двое мужчин предстанут перед судом за покушение на мошенничество в Москве. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) по столице.

Согласно версии следствия, с января по апрель 2020 года Денис Волчек и Зураб Плиев склоняли потерпевшего к передаче 300 тысяч евро, а также наручных часов, стоимость которых семь миллионов рублей, которые должны были послужить взяткой за непривлечение к уголовной ответственности.

Затем потерпевший обратился в правоохранительные органы, после чего передал денежные средства мошенникам. Злоумышленников задержали в Санкт-Петербурге.

Волчек и Плиев признали вину в содеянном. Также они подписали досудебные соглашения о сотрудничестве, говорится на сайте СК.

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