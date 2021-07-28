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Мужчина обманул знакомого и украл у него более двух миллионов рублей в столичном ТЦ

Анастасия Волоснова

Происшествия
Мужчина обманул знакомого и украл у него более двух миллионов рублей в столичном ТЦ
Фото: Pixabay

Мужчина обманул знакомого и украл у него 2,2 миллиона рублей в торговом центре в столичном районе Кунцево. Об этом в среду, 28 июля, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе УВД по ЗАО.

Злоумышленник предложил знакомому помочь в обмене валюты. Он взял у потерпевшего 2,2 миллиона рублей купюрами и зашел в одну из комнат торгового центра на улице Коцюбинского. Скрывшись с глаз знакомого, мужчина вышел на улицу через окно первого этажа. Спустя время потерпевший обнаружил исчезновение знакомого и обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в краже 30-летнего мужчину. У него изъяли денежные средства, которые вернут владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В начале июня в столице произошел похожий случай. В полицию обратилась 36-летняя жительница Москвы, которую обманул знакомый, пообещав купить для нее автомобиль.

По словам женщины, еще в мае 2021 года молодой человек, которого она знала на протяжении пяти лет, предложил приобрести для нее автомобиль марки Mercedes по цене гораздо ниже рыночной.

Москвичка частями передала знакомому нужную для покупки сумму, после чего тот перестал выходить на связь и отключил телефон.

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