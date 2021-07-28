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Столичные полицейские обнаружили крупную партию поддельной автохимии

Михаил Алимов

Происшествия
Столичные полицейские обнаружили крупную партию поддельной автохимии
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На востоке Москвы под видом известных брендов продавалось поддельное моторное масло. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 28 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Правоохранители выяснили, что автохимия продавалась в пластиковых канистрах и бочках с логотипами известных международных брендов. Проведенная экспертиза показала, что моторное масло является поддельным.

По словам представителя ведомства, его предлагали столичным автолюбителям в магазинах автомобильных товаров на востоке города.

Полицейские провели обыски и обнаружили более двух тонн продукции, уже готовой к продаже. Также они нашли 80 масляных фильтров, которые похожи на поддельные. Ущерб для легальных производителей автохимии составил более 1 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

— В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление организаторов производства и сбыта контрафактной продукции, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Недавно россиянам рассказали, как с помощью штрих-кода отличить поддельный товар. Первые три цифры товарного кода указывают на страну производства, а следующие за ними 3–5 являются кодом изготовителя. После них стоит код товара, который также состоит из 4–5 символов, а последняя цифра как раз и говорит о подлинности продукции.

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