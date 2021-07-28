Байден подпишет меморандум о кибербезопасности критической инфраструктуры США

Фото: Whitehouse

Президент США Джо Байден подпишет в среду, 28 июля, меморандум о дальнейшей кибербезопасности критической инфраструктуры. Об этом заявила высокопоставленный представитель администрации страны.

— Президент подпишет меморандум по национальной безопасности и улучшению кибербезопасности систем контроля критической инфраструктуры, — рассказала она.

Министерство внутренней безопасности, а также министерство торговли по поручению главы государства создадут официальные цели по обеспечению кибербезопасности, пояснила представитель Белого дома. Меморандум, по ее словам, позволит придать официальный характер инициативам властей, предусматривающих добровольное сотрудничество американских компаний с властями в этой области.

Белый дом изучает добровольные и обязательные возможности взаимодействия, чтобы достичь необходимых результатов, приводит слова американской чиновницы РИА Новости.

27 июля Байден обвинил Россию в том, что она уже «начала вмешиваться» в предстоящие в США в 2022 году выборы в Конгресс. По утверждению президента США, Москва «вмешивается в выборы 2022 года, распространяя дезинформацию».

При этом доказательств, подкрепляющих данное обвинение, он не привел. Кроме того, американский лидер предупредил «об угрозе настоящего военного конфликта, которым чреваты кибератаки со стороны России». По его утверждению, кибератаки однажды могут спровоцировать «войну со стрельбой».