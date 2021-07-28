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«На связи с врачами»: Стас Пьеха рассказал о состоянии избитого из-за бассейна сына

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«На связи с врачами»: Стас Пьеха рассказал о состоянии избитого из-за бассейна сына
Фото: instagram/wolfieha

Сыну певца Стаса Пьехи после избиения понадобилась реабилитация, сейчас семилетний Петр находится под присмотром дома. Об этом «Вечерней Москве» рассказал сам музыкант.

— Петя сейчас дома, под присмотром. Мы — на связи с врачами: сын проходит реабилитацию и физическую, и психологическую. Наталья, его мама, и бабушка Ирина тоже проходят реабилитацию у психолога. Есть определенные диагнозы, все зафиксировано на бумагах, — пояснил Пьеха.

Неприятный инцидент 19 июля произошел в поселке Рощино Вилладж. Там экс-супруга артиста Наталья Горчакова отдыхала с сыном и родственниками. В соседнем особняке поселилась Ирина Безбородова, жена футбольного арбитра Владислава Безбородова, с тремя детьми.

Семилетний Петя хотел подружиться с одним из детей Безбородовых, но сама Ирина была против этого. Мальчику показалось это обидным, и он проткнул карандашом бассейн соседей. По словам очевидца, когда Безбородова это увидела, то без приглашения пришла к соседям, схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю.

Узнав о произошедшем, Горчакова вызвала полицию. Позже Петю с сотрясением мозга доставили в больницу, где провели полное обследование. В отношении Безбородовой СК возбудил уголовное дело. Также сама зачинщица конфликта попросила сотрудников правоохранительных органов привлечь ребенка Стаса Пьехи к уголовной ответственности за порчу ее бассейна.

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