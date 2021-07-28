Елена Кац инициировала сбор подписей за ускорение строительства ФОК в Вешняках

Фото: Дарья Сорокина

Сбор подписей жителей в пользу ускорения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Вешняки стартовал на востоке Москвы. Его организовала главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац. Строительство трехэтажного ФОК с крытым катком было анонсировано уже давно, однако с тех пор по разным причинам реализация проекта откладывалась.

— Мы организовали опрос жителей, который показал, что люди хотят больше возможностей для занятий физкультурой и спортом, причем это касается всех возрастных категорий, включая пенсионеров. Все предварительные процедуры проделаны: одобрены изменения в правила землепользования и застройки, мэр подписал соответствующее постановление. Понятно, что события последнего времени, в том числе и пандемийные ограничения, внесли свои коррективы в планы строительства, однако жизнь продолжается, а ФОК очень нужен Вешнякам и сопредельным районам. Поэтому мы решили мобилизовать жителей, чтобы решить вопрос раз и навсегда, — сказала Елена Кац.

Ранее Елена Кац выдвинула новые инициативы в сфере активного досуга в районах ВАО. Она, в частности, предложила увеличить количество бесплатных спортивных секций, кружков и творческих объединений для жителей всех возрастов.