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Певица МакSим пришла в себя и начала разговаривать с врачами

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Певица МакSим пришла в себя и начала разговаривать с врачами
Фото: instagram.com/maksimartist

Певица МакSим (Марина Абросимова) начала разговаривать с врачами после месяца нахождения в коме. Об этом заявила ее директор Маргарита Соколова.

МакSим уже начала произносить слова, но по-прежнему находится в тяжелом состоянии, объяснила директор. Врачи, по ее словам, начали постепенно уменьшать дозы препаратов, при помощи которых пациентов вводят в медикаментозную кому, что позволило певице прийти в сознание.

Абросимова еще очень слаба, редко бодрствует и быстро устает, приводит слова ее директора ФАН.

МакSим вернулась в сознание 26 июля после медикаментозного сна из-за тяжелой пневмонии. Сейчас она начинает дышать самостоятельно, находясь на аппарате ВВЛ (вспомогательной вентиляции легких).

Певица отправилась в больницу 15 июня. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала тест на коронавирус.

В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

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