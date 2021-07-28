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Байден встретился в Белом доме с Тихановской

Иван Юминов

В мире
Байден встретился в Белом доме с Тихановской
Фото: Twitter / POTUS

Президент США Джо Байден провел в Белом доме встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

— Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека, — написал Байден в Twitter.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.

Позже дополнительные санкции ввели из-за самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс 23 мая. Он экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании.

На борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. 3 июня он сообщил, что признает вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии.

Протасевич находился в минском СИЗО № 1. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы. 25 июня СК Белоруссии подтвердил перевод Сапеги и Протасевича под домашний арест.

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