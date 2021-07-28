Астрологи назвали четыре знака зодиака, чьи желания исполнятся с 28 по 31 июля

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Конец июля для многих знаков зодиака означает одно: конец возможной черной полосы, наступившей у них ранее. Это прекрасное время для исполнения всех желаний. Правда, некоторым из знаков зодиака звезды предсказывают большую вероятность того, что именно их желания исполнятся. Для этого следует записать таковые на бумаге. При этом не стоит использовать частицу «не», а также желать кому-то вреда. Тогда желания точно сбудутся. Тем временем Юпитер в конце июля переходит в знак Водолея, а астрологи объявляют четыре знака зодиака, которые точно обрадуются наступившему концу второго летнего месяца.

Скорпион

Скорпионы получат от судьбы мелкие подарки и сюрпризы в этот период. Например, им стоит ожидать благосклонности начальства или небольшой премии. Кроме того, у них появятся благоприятные условия для личностного и профессионального роста. Астрологи советуют отправиться в долгожданный отпуск в эти дни и загадать желания, которые обязательно сбудутся в следующие три месяца.

Рыбы

Обычно представители этого знака очень осторожны и нерешительны. В этот период настало время действовать — звезды благоволят им. Рыбам стоит послушать своих вторых половинок. Они помогут в исполнении заветных желаний. Кроме того, им стоит задуматься о будущем и начать требовать от себя большего. Рыбам все по плечу.

Водолей

Водолеи смогут избежать роковых ошибок и решить текущие проблемы в эти дни. Отпуск астрологи советуют провести на природе, желательно у водоема. Чтобы исполнилось желание, необходимо написать его на листке бумаги, после чего порвать и выбросить в реку. Для представителей это знака главное — определиться с тем, чего именно они хотят. Ведь никому не хочется потом сожалеть о сбывшихся «неудачных» желаниях.

Дева

Девы смогут исполнить свои мечты. Они полны энергии и оптимизма. Для исполнения желаний им необходимо приобрести специальный амулет (например, браслет с полудрагоценным камнем). Чтобы все получилось, необходимо нашептать на него свое желание, а затем носить этот амулет весь лунный цикл. Кроме того, Девам стоит быть благодарными за каждую мелочь, передают «7дней».

Недавно астрологи назвали три знака зодиака, представителям которых опасно носить серебро. Специалисты не рекомендуют носить изделия из этого драгоценного металла Тельцам, Весам и Стрельцам.