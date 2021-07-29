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Одностороннее движение введут в проектируемом проезде № 765 с 9 августа

Татьяна Плотникова

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Одностороннее движение введут в проектируемом проезде № 765 с 9 августа
Фото: mos.ru
Россия, Москва, Проектируемый проезд № 765 Карта всех событий

Схема движения в проектируемом проезде № 765 в столичном районе Марьино изменится с 9 августа. Об этом рассказали в департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В проектируемом проезде № 765 введут одностороннее движение от улицы Перерва до улицы Люблинская. Данное изменение связано с пожеланиями местных жителей, которые сталкиваются с затруднениями при встречном разъезде на дороге шириной 7,4 метра.

Корректировка схемы движения позволит не только решить эту проблему, но и организовать 59 новых парковочных, а также разгрузить Люблинскую улицу в часы пик, сообщается на официальном сайте Центра организации дорожного движения.

Одностороннее движение введут в проектируемом проезде № 765 с 9 августаФото: ЦОДД

Автовладельцев также предупредили, что в некоторых районах столицы ограничат движение из-за строительства БКЛ и дорожных работ. Ограничения будут временными и коснутся районов Сокольники, Строгино, Красносельский, Лефортово и Раменки. В частности, с 28 июля по 30 сентября в Попове проезде ограничено движение на участке возле владения 1 на Русаковской набережной. Число полос для проезда сохранится, ликвидируются парковочные места.

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