Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить детей на отдыхе

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Летом многие россияне отправляются отдыхать с детьми. Чтобы защитить здоровье маленьких членов семьи, следует соблюдать определенные правила, рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что открытые водоемы не считаются источником передачи коронавирусной инфекции, нет подтверждений того, что болезнь может распространяться через воду.

Однако при купании детей подстерегают иные опасности, поэтому не следует оставлять малышей без присмотра и разрешать далеко отплывать. Также вода в водоемах может являться источником пищевых инфекций — нужно объяснить ребенку, что воду нельзя пить или глотать.

Также не рекомендуется пить воду из крана без предварительного кипячения, а фрукты и овощи следует тщательно мыть. Рыбу и мясо следует употреблять только после термической обработки. Готовые блюда нужно съесть сразу, так как вне холодильника микроорганизмы размножаются стремительно.

Дети должны быть защищены от укусов насекомых. Для защиты от клещей нужна одежда, которая максимально закрывает тело, минимальные контакты с травой и полевыми букетами, регулярный осмотр на наличие насекомых. Для предотвращения укусов комаров используйте репелленты в соответствии с инструкцией.

Для предотвращения солнечного и теплового удара следует использовать головной убор и пить больше воды, а также не находиться на солнце с 12-16 часов дня и избегать долгих прогулок в жару, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал «ВМ», что некоторым россиянам лучше отказаться от отпуска в теплых странах, чтобы избежать проблем со здоровьем. В частности, половине «сердечников» жаркий морской климат не показан.