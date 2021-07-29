Памятник Михаилу Лермонтову на Новом Арбате отремонтируют

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Россия, Москва, улица Новый Арбат, 8 Карта всех событий

Специалисты отреставрируют памятник русскому поэту Михаилу Лермонтову, который расположен на Новом Арбате. Монумент был создан скульптором Александром Бургановым, его установили в 1994 году в честь 180-летия со дня рождения поэта.

— Он (памятник — прим. «ВМ») представляет собой бронзовый бюст на невысоком узком гранитном постаменте. Поэт облачен в офицерский мундир и шинель. Полы шинели развеваются на ветру, создавая фон для скульптурного портрета классика. В настоящее время завершается разработка проекта ремонта монумента, — рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие) Алексей Емельянов.

Перед началом реставрационных работ специалисты внимательно обследуют памятник. Они выявят дефекты и утраты, а также составят проект работ. Реставрация монумента запланирована на 2022–2023 годы.

Памятник находится напротив Дома-музея имени М. Ю. Лермонтова, в котором поэт прожил с 1829 по 1832 год. Комната литератора располагалась в мезонине. В ней он провел много времени за чтением книг и сочинением стихов. Считается, что именно в этот период жизни Лермонтова произошло его становления как поэта.

Еще один памятник поэту располагается на Лермонтовской площади. Он был выполнен советским скульптором Исааком Бродским в 1960-е годы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В этом месяце Москомэкспертиза согласовала проект по сохранению объекта культурного наследия регионального значения — усадьбы Воронцово на юго-западе столицы.