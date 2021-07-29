Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Памятник Михаилу Лермонтову на Новом Арбате отремонтируют

Илья Ашуров

Город
Памятник Михаилу Лермонтову на Новом Арбате отремонтируют
Фото: mos.ru / Юлия Иванко
Россия, Москва, улица Новый Арбат, 8 Карта всех событий

Специалисты отреставрируют памятник русскому поэту Михаилу Лермонтову, который расположен на Новом Арбате. Монумент был создан скульптором Александром Бургановым, его установили в 1994 году в честь 180-летия со дня рождения поэта.

— Он (памятник — прим. «ВМ») представляет собой бронзовый бюст на невысоком узком гранитном постаменте. Поэт облачен в офицерский мундир и шинель. Полы шинели развеваются на ветру, создавая фон для скульптурного портрета классика. В настоящее время завершается разработка проекта ремонта монумента, — рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие) Алексей Емельянов.

Перед началом реставрационных работ специалисты внимательно обследуют памятник. Они выявят дефекты и утраты, а также составят проект работ. Реставрация монумента запланирована на 2022–2023 годы.

Памятник находится напротив Дома-музея имени М. Ю. Лермонтова, в котором поэт прожил с 1829 по 1832 год. Комната литератора располагалась в мезонине. В ней он провел много времени за чтением книг и сочинением стихов. Считается, что именно в этот период жизни Лермонтова произошло его становления как поэта.

Еще один памятник поэту располагается на Лермонтовской площади. Он был выполнен советским скульптором Исааком Бродским в 1960-е годы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В этом месяце Москомэкспертиза согласовала проект по сохранению объекта культурного наследия регионального значения — усадьбы Воронцово на юго-западе столицы.

Читайте также:
памятникМихаил Лермонтовреставрация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Вячеслав Ниниченко
Вячеслав Ниниченко

Самокат требует ответственности

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Духовный просветитель Руси

Марина Макарова
Марина Макарова

Дожди в августе — к красивой осени

Дмитрий Сухов
Дмитрий Сухов

Здания выглядят респектабельно

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Притягательное мерцание экрана

Все мнения
О проекте