Предприниматели принесли по патентам 2,9 миллиарда рублей в бюджет Москвы за полгода

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Поступления в бюджет Москвы от применения предпринимателями патентной системы налогообложения (ПСН) составили 2,9 миллиарда рублей за первые шесть месяцев 2021 года. Этот показатель на 22,6 процента превышает результат аналогичного периода 2020 года. За первые полгода 2019 года прирост поступлений составит 5,1 процента. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в прошлом году размер поступлений снизился на фоне антиковидных ограничений, а также из-за освобождения некоторых индивидуальных предпринимателей от уплаты налога во втором квартале года.

— В первом полугодии текущего года рост налоговых отчислений восстановился и превысил уровень докризисного 2019 года, — отметил заммэра.

Патент на некоторые виды деятельности освобождает предпринимателей от необходимости вести бухучет и от уплаты НДС и НДФЛ. Кроме того, бизнесменам не нужно платить налог на имущество и оплачивать торговые сборы.

Руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов отметил, что на начало текущего года столичные предприниматели приобрели 89,8 тысячи патентов. Патентная система налогообложения оказалась наиболее популярной в сфере розничной торговли. На нее пришлось более 40 процентов от приобретенных патентов. На услуги по сдаче в аренду помещений и перевозки пришлось свыше 23 процентов патентов от их общего количества.

На официальном сайте мэра Москвы также напомнили, что в 2020 году был принят федеральный закон, расширяющий список видов деятельности, на которые распространяется ПСН. Налогоплательщики также получили возможность уменьшить размер налога на сумму платежей на социальное, медицинское и пенсионное страхование. Все эти меры обеспечивают рост востребованности системы ПСН у бизнесменов.