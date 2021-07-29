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Весь экипаж погиб при крушении вертолета на северо-востоке Ирака

Анастасия Волоснова

В мире
Весь экипаж погиб при крушении вертолета на северо-востоке Ирака
Фото: mil.ru / Минобороны России

Вертолет разбился в провинции Салах-эд-Дин на северо-востоке Ирака в районе города Туз-Хурмату. Об этом в четверг, 28 июля, сообщает телеканал Sky News Arabia.

В результате аварии погибли все пять членов экипажа. Причина крушения самолета не уточняется.

26 июля в США разбился заходивший на посадку в Калифорнии самолет. Сообщалось, что крушение потерпел частный двухдвигательный самолет.

В начале июля девять человек погибли при падении самолета в Швеции. Самолет потерпел крушение в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы и загорелся. На борту были восемь парашютистов и пилот.

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