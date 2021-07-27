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Заходивший на посадку в Калифорнии пассажирский самолет разбился

Юлия Курганова

В мире
Заходивший на посадку в Калифорнии пассажирский самолет разбился
Фото: pixabay.com/F. Muhammad

В США разбился заходивший на посадку в Калифорнии самолет. Видео последствий инцидента опубликовал в понедельник, 26 июля, телеканал KTVN 2.

На представленных кадрах видно, что на месте падения воздушного судна произошел сильный пожар. По всей видимости, находившиеся на борту люди погибли.

Сообщается, что крушение потерпел частный двухдвигательный самолет. Информации о числе пассажиров и членов экипажа пока нет.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В начале июля девять человек погибли при падении самолета в Швеции. Самолет упал в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы и загорелся. На борту были восемь парашютистов и пилот.

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