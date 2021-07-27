Заходивший на посадку в Калифорнии пассажирский самолет разбился

Фото: pixabay.com/F. Muhammad

В США разбился заходивший на посадку в Калифорнии самолет. Видео последствий инцидента опубликовал в понедельник, 26 июля, телеканал KTVN 2.

На представленных кадрах видно, что на месте падения воздушного судна произошел сильный пожар. По всей видимости, находившиеся на борту люди погибли.

NEW DETAILS FROM PLANE CRASH: Video from City of Truckee Public Works shows the aftermath of the plane crash. Officials release new details in the crash here: https://t.co/xzIG4cMWNQ pic.twitter.com/3JQmLHXYnM — KTVN 2 News (@KTVN) July 26, 2021

Сообщается, что крушение потерпел частный двухдвигательный самолет. Информации о числе пассажиров и членов экипажа пока нет.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В начале июля девять человек погибли при падении самолета в Швеции. Самолет упал в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы и загорелся. На борту были восемь парашютистов и пилот.