Дождь и облачность ожидаются в Москве в четверг

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Облачная погода и температура воздуха до плюс 27 градусов ожидаются в Москве в четверг, 29 июля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, погода в столице 29 июля будет обусловлена теплым сектором североатлантического циклона. Благодаря этому температура на три градуса превысит климатическую норму.

В Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами может пойти несильный дождь. Воздух прогреется до плюс 25–27 градусов в столице и до плюс 24–29 градусов в области.

Порывы ветра будут достигать 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление не будет значительно изменяться в течение дня и составит 740 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

В ночь на 30 июля температура воздуха в Москве может опуститься до плюс 16 градусов, в Подмосковье — до 13 градусов выше нуля, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

Последние дни июля принесут жителям столичного региона комфортную погоду, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Синоптик уточнил, что 29 июля из-за облачности температура снизится до 25–27 градусов, далее до конца месяца показатель будет варьироваться в диапазоне от 24 до 29 градусов.