Движение на МКАД восстановили после разлитого в результате аварии битума

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Движение транспорта на Московской кольцевой дороге (МКАД) полностью восстановили после инцидента с разлитым на дорогу битумом. Об этом в четверг, 29 июля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение на МКАД ограничивалось в ночь со среды, 28 июля, на четверг, 29 июля, из-за разлитого на дороге битума. Инцидент произошел на 48-м километре МКАД в 03:10. Причиной произошедшего послужил опрокинувшийся на бок грузовик. Именно из него вылилась жидкость.

На месте происшествия работали экстренные службы, которые ликвидировали последствия аварии.

1/5 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 2/5 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 3/5 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 4/5 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 5/5 Фото: Департамент ГОЧСиПБ

— Городские службы устранили разлитие битума на 48-м километре МКАД, — говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

В результате ДТП никто не пострадал.