Движение на МКАД восстановили после разлитого в результате аварии битума
Движение транспорта на Московской кольцевой дороге (МКАД) полностью восстановили после инцидента с разлитым на дорогу битумом. Об этом в четверг, 29 июля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Движение на МКАД ограничивалось в ночь со среды, 28 июля, на четверг, 29 июля, из-за разлитого на дороге битума. Инцидент произошел на 48-м километре МКАД в 03:10. Причиной произошедшего послужил опрокинувшийся на бок грузовик. Именно из него вылилась жидкость.
На месте происшествия работали экстренные службы, которые ликвидировали последствия аварии.
— Городские службы устранили разлитие битума на 48-м километре МКАД, — говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».
В результате ДТП никто не пострадал.