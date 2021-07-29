Маршрут автобуса № т40 в Москве станет длиннее с 31 июля

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Маршрут автобуса № т40 продлят в Москве до 5-го микрорайона Северного Бутова с 31 июля 2021 года. Об этом в четверг, 29 июля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На конечной одноименной остановке будет осуществляться только одна высадка пассажиров, в то время как сесть на транспорт можно будет на остановке «Коктебельская улица» на Старобитцевской улице.

В четверг, 29 июля, после 21:00 не будут ходить трамваи между метро «Нагатинская» и Москворецким рынком. Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта.

Маршрут трамвая № 16 после 21:00 работать не будет. Трамваи № 3 после 21:00 вместо Балаклавского проспекта после метро «Нагатинская» проследуют в Нагатино. При этом трамваи № 1 продолжат ходить по обычному маршруту — от улицы Академика Янгеля до Москворецкого рынка.

До этого «ВМ» писала, что в Краснопресненское депо на три месяца раньше установленного срока поставили 40 новых низкопольных трамваев от ПК «Транспортные системы». Они будут курсировать по маршрутам столицы.

Всего за год планируется поставить более 100 новых трамваев.