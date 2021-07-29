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Песков отреагировал на идею размещения погранпостов на границе Армении и Азербайджана

Анастасия Волоснова

Политика
Песков отреагировал на идею размещения погранпостов на границе Армении и Азербайджана
Фото: Администрация президента РФ

Кремль не комментирует идею исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна о российских погранпостах на армяно-азербайджанской границе. Об этом рассказал в четверг, 29 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Никол Пашинян 28 июля предложил расположить наблюдателей Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на границе Армении и Азербайджана. Также он высказал идеи о расположении вдоль границы российских пограничных постов, чтобы была возможность проводить работы по делимитации и демаркации без риска боевых столкновений.

Песков на просьбу прокомментировать предложение Пашиняна отметил, что Москва продолжает налаживать контакты с Ереваном. Затем пресс-секретарь добавил, что ему «большего нечего добавить».

Он подчеркнул, что РФ приложила много усилий, чтобы стабилизировать ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

— Работа продолжается, Россия продолжает свои контакты с Ереваном и Баку с тем, чтобы обеспечить в полной мере реализацию трехсторонних договоренностей, — приводит ТАСС слова Пескова.

До этого в Минобороны Армении сообщили о локальных боях на границе с Азербайджаном. Говорилось, что военные силы Азербайджана нарушили перемирие на северо-восточном участке границы примерно в 03:40 по местному времени (в 02:40 по московскому). Позднее в Минобороны Азербайджана заявили о нарушении перемирия на границе со стороны Армении.

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