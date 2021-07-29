Пашинян предложил расположить наблюдателей ОДКБ на границе Армении и Азербайджана

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Вдоль всей границы Армении и Азербайджана для мониторинга ситуации необходимо расположить наблюдателей Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). С соответствующим предложением в четверг, 29 июля, выступил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

По его словам, присутствие наблюдателей поможет определить реальную ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Пашинян отметил, что азербайджанская сторона совершает провокации, пытаясь дискредитировать ОДКБ. Политик обещал, что армянская сторона не будет выступать с подобными провокационными действиями.

Кроме того, Пашинян предложил разместить вдоль границы российские пограничные посты, чтобы проводить работы по делимитации и демаркации без риска боевых столкновений.

— Ситуация вдоль армяно-азербайджанской границы не стабилизируется, несмотря на усилия правительства Армении и международного сообщества. Азербайджан продолжает агрессивную риторику и действия, игнорируя все предложения международного сообщества по разрешению сложившейся ситуации, — цитирует ТАСС Пашиняна.

До этого в Минобороны Армении сообщили о локальных боях на границе с Азербайджаном. Говорилось, что военные силы Азербайджана нарушили перемирие на северо-восточном участке границы примерно в 03:40 по местному времени (в 02:40 по московскому). Позднее в Минобороны Азербайджана заявили о нарушении перемирия на границе со стороны Армении.

Власти Азербайджана 7 сентября 2020 года обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении заявили, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении было введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны стали сообщать об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

На протяжении октября противоборствующие стороны трижды договаривались о перемирии. Однако данные соглашения почти сразу после объявления разрывались и замещались взаимными обвинениями.

Во вторник, 10 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления с лидерами Азербайджана и РФ о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

В соответствии с соглашением вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора будет развернут российский миротворческий контингент. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские миротворцы в Карабахе будут поддерживать режим прекращения огня и военных действий.