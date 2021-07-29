Онколог назвал продукт, который может привести к раку кишечника

Фото: Pixabay

Российский врач-онколог Иван Карасев рассказал, какая еда может вызвать рак кишечника. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

Он прокомментировал исследование ученых американского Института онкологии Дана-Фарбер, который впервые после анализа ДНК образцов нормальной и опухолевой ткани 900 пациентов с колоректальным раком обнаружил алкилирующие мутационные сигнатуры в клетках толстой кишки.

Данный факт связали с излишним потреблением красного мяса. Однако употребление мяса птицы или рыбы на этот показатель не повлияло.

Был сделан вывод, что у пациентов с наиболее высокими уровнями нарушений структуры ДНК риск смерти от колоректального рака оказался практически на 50 процентов выше, написал врач.

В свою очередь дерматолог Екатерина Вертиева перечислила семь неочевидных признаков рака кожи. Она призвала постоянно контролировать состояние кожи, важно критично относиться к любым новообразованиям. Кроме того, медики назвали первые признаки рака полости рта. Позднее главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев сообщил, что признаки онкологии у детей и взрослых отличаются.