Москвичам назвали истинную причину частой замены дорожной плитки и бордюров

Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Частая замена дорожной плитки и бордюров в столице связана с проведением электрических сетей к объектам малого бизнеса. Об этом в четверг, 29 июля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

— Мы должны понимать, что Москва — это живой организм. Если лежит плитка на тротуаре, то под ней проходит и масса различных коммуникаций. Идет развитие экономики города, развитие малого бизнеса. Предприниматель обращается с тем, чтобы сделать подключение своего объекта. Конечно, надо снимать плитку. Снимая плитку, безусловно, надо будет снять и кусок бордюрного камня и выполнить эти работы. Но проходит несколько дней, и мы видим, что все стоит на месте, — прокомментировал Бирюков.

Он добавил, что плиточное покрытие, если его сравнивать с асфальтом, долговечно и экологично, а также с плиткой легче проводить различные работы.

По словам заммэра, около десяти лет назад из-за работ по подключению объектов экономики к сетям в Москве везде на асфальте были заплатки.

— Это идет живая работа по развитию нашего города, развитию экономики города, — цитирует Петра Бирюкова ТАСС.

Пресс-служба платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) рассказала, что новое дорожное покрытие, способное заменить асфальт и тротуарную плитку, начали разрабатывать в России.