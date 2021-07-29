Болгария отменила обязательные ПЦР-тесты для привитых «Спутником V» россиян

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Россиянам, сделавшим прививку от коронавируса вакциной «Спутник V», больше не потребуется наличие результатов ПЦР-теста для поездок в Болгарию. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Болгарии в четверг, 29 июля.

— Россия определена как государство, которое попадает в оранжевую зону риска, — пояснили в ведомстве.

Прибывающим из нее туристам потребуется действующий цифровой COVID-сертификат Евросоюза о вакцинации или аналогичный документ, показывающий данные, соответствующие сертификату ЕС. Также путешественники могут предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия, или отрицательный тест на антиген, проведенный за 48 часов до поездки.

Власти Болгарии учитывают девять вакцин, в том числе российский «Спутник V», отмечает ТАСС.

29 июля иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил, что специалисты из Евросоюза зарегистрируют «Спутник V» не ранее конца текущего года.

Он также добавил, что некоторые страны ЕС, в числе которых Венгрия, Италия и Греция, в настоящее время ведут переговоры с Россией по поводу поставки вакцины.

«Спутник V» одобрен для применения в 69 государствах с общим населением более 3,7 миллиарда человек.