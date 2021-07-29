«Детям на продукты»: бывшая жена футболиста Павла Мамаева высмеяла его за жадность

Фото: instagram/alana_mamaeva

Экс-жена футболиста Павла Мамаева опубликовала в своем Instagram сумму, которую перевел ей бывший муж, с пометкой «Детям на продукты».

Алана Мамаева поделилась скриншотом экрана, где показала финансовые переводы от бывшего мужа на сумму 30 тысяч рублей.

Алана Мамаева/ Фото: instagram/alana_mamaeva

— Исправно платит алименты. Раз в десять дней. Это прогресс, Паша. А вот только про одежду, стоматологов и репетиторов ты забыл. И да, Паша, машина, на которой я возила детей, без резины и страховки, — прокомментирована Алана Мамаева.

Бывшая супруга обвиняет Павла Мамаева в безразличии к собственным детям. Суммы, которые отправляет футболист в качестве алиментов, модель считает подачками. Сам бывший муж не дает никаких комментариев по поводу развода с моделью Аланой Мамаевой.

Модель подала на развод после измены экс-мужа с испанской моделью, которую не смога простить.

Ранее сообщалось, что телеведущая Виктория Боня назвала бывшую жену футболиста эскортницей, но у Аланы Мамаевой нашлось свое объяснение этой ситуации.