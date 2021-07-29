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Мосгортранс проводит служебную проверку после ДТП с автобусом на Ленинских горах

Михаил Алимов

Происшествия
Мосгортранс проводит служебную проверку после ДТП с автобусом на Ленинских горах
Фото: Вечерняя Москва

Мосгортранс проведет служебную проверку из-за ДТП, которое произошло во вторник, 27 июля.Водитель автобуса врезался в мачту городского освещения на улице Ленинские горы. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает Дептранс Москвы.

— Нам важно, чтобы подобные происшествия больше не происходили. Поэтому мы продолжаем анализировать данные по ДТП, обязательно поймем и расскажем все причины произошедшего, — говорится в сообщении.

В ведомстве ответили, что автоматическая система контроля за состоянием водителя в данном ДТП не смогла помочь. По словам представителя Дептранса, такая система может помочь, когда водитель хочет спать или просто устал. В этом случае сотрудник может услышать звуковой сигнал и остановиться.

— В этом ДТП водителю резко стало плохо, звуковой сигнал не мог привести его в сознание, но информация поступила диспетчеру для оперативного реагирования, — рассказали в пресс-службе.

Дептранс также сообщил, что водитель, попавший в ДТП 27 июля, находится в реанимации.

— Его состояние стабильное, мы ждем ответа врачей. Ранее никаких проблем со здоровьем у него не было.

Фото: Вечерняя Москва
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Фото: Вечерняя Москва
Фото: Вечерняя Москва
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Фото: Вечерняя Москва
Фото: Вечерняя Москва
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Фото: Вечерняя Москва
Фото: Вечерняя Москва
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Фото: Вечерняя Москва

Также отмечается и то, что водители регулярно проходят осмотры, такие ситуации случаются нечасто, а автобус был новый и находился в исправном состоянии, передает Telegram-канал ведомства.

ДТП с участием автобуса произошло во вторник, 27 июля. Водителю стало плохо, в результате чего он не справился с управлением и совершил наезд на опору освещения у здания МГУ. В столичной ГИБДД сообщали, что водитель находится в тяжелом состоянии. На день позже появились подробности аварии.

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