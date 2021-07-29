«Норникель» оспорит в суде иск Росрыболовства на 58,6 миллиарда рублей

Фото: rpn.gov.ru / Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

«Норникель» считает необоснованно завышенным размер ущерба водным биоресурсам в 58,65 миллиарда рублей, о котором заявило Росрыболовство. Об этом сообщили в пресс-службе компании в четверг, 29 июля.

— «Норникель» считает размер ущерба, указанный в сообщении Росрыболовства, необоснованно завышенным. Он многократно выше результатов расчета, проведенного в ходе исследований специализированных научных учреждений об оценке влияния аварийного разлива на водные биоресурсы, — говорится в сообщении.

Компания планирует оспорить иск и методику расчета ущерба в суде после того, как получит документы Росрыболовства. Енисейское территориальное управление ведомства 29 июля подало в арбитражный суд Красноярского края иск к «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК), входящей в «Норникель», о взыскании вреда водным биоресурсам в результате утечки нефтепродуктов из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3 на сумму 58,65 миллиарда рублей.

Фактический размер вреда для задетых розливом рек Долдыкан и Амбарная составляет около 1,94 миллиона рублей, отметили в компании со ссылкой на результаты исследования, проведенного специалистами Сибирского отделения РАН во время Большой Норильской экспедиции в 2020 году.

— Размер вреда, рассчитанный исходя из потенциальной полной гибели живых организмов в этих реках и озере Пясино — 52,1 миллиона рублей, — приводит сообщение «Норникеля» ТАСС.

29 мая 2020 года в Норильске один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3, принадлежащей структуре «Норникеля», получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. В этот день на ТЭЦ-3 произошел крупный пожар, площадь которого составила 350 квадратных метров.

В результате вылилось около 21 тысячи тонн топлива. По данному факту возбуждено три уголовных дела, задержан начальник цеха ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако «Норникель» провел свою экспертизу и дал оценку в 21,4 миллиарда рублей.

Позже «Норникель» выплатил штраф за ущерб от аварии в Красноярском крае. Все средства в размере 146 миллиардов рублей поступили в бюджет государства.