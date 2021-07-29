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Очевидец рассказал о ситуации из-за лесных пожаров в турецком Мармарисе

Иван Юминов

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
В мире
Очевидец рассказал о ситуации из-за лесных пожаров в турецком Мармарисе
Фото: Предоставлено очевидцем

Из-за лесных пожаров в турецком Мармарисе проводится эвакуация туристов, над курортом дежурят пять вертолетов и один самолет. Об этом «Вечерней Москве» сообщил турист Алексей в четверг, 29 июля.

— Я видел, как полиция эвакуировала людей из трех отелей и четырех вилл. Сам я тоже выехал из своего номера, так как был риск приближения огня к зонам нашего места размещения, — рассказал собеседник «ВМ».

После этого Алексей переехал с семьей в гостевой дом, куда не доходят дым и огонь. По его словам, жертв в результате пожаров нет, но имеются шесть пострадавших. Над Мармарисом дежурят один самолет и пять вертолетов, уточнил турист.

Видео: Предоставлено очевидцем

29 июля власти Мармариса приступили к эвакуации местных жителей и туристов из района, где бушует сильный лесной пожар. В тушении участвуют один самолет, пять вертолетов и 30 пожарных машин.

28 июля сообщалось о лесных пожарах в районе Манавгат. Как уточнили в генконсульстве России, экскурсии в данном регионе приостановили и аннулировали до нормализации обстановки.

Из-за сильного ветра, по словам представителя консульства, огонь распространился на лесопарки и сельскохозяйственные угодья около города. В шести кварталах города эвакуированы жители, уточнил дипломат.

В тушении пожара участвовали два самолета, 15 вертолетов и 106 пожарных машин. Не менее 53 человек пострадали в результате разгула стихии.

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