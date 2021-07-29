В АТОР назвали среднюю цену турпутевки в Египет

Фото: Pexels

Стоимость туров на курорты Египта в среднем составляет от 70 до 120 тысяч рублей. Об этом в четверг, 29 июля, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

— Цены турпакетов в Египет в среднем от 70 до 120 тысяч рублей. Это отели три, четыре, пять звезд. Неделя на двоих, включая перелет, отель по системе «все включено», это очень бюджетные цены для такого класса отдыха, — рассказал он.

Эксперт отметил, что в настоящее время спрос на отдых в Египте высокий и в период наступления прохладной погоды в Средиземноморье он будет только увеличиваться. Горин добавил, что египетские партнеры готовы принять до миллиона российских туристов, передает ТАСС.

С 9 августа Россия возобновляет авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также в Доминиканскую Республику, Бахрейн и Молдавию. Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю. Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято после визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.