Эксперт предупредил о махинациях с ценами на машины в автосалонах

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Управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин рассказал о махинациях с ценами на машины в автосалонах. Он предупредил, что продавцы могут указать заниженную стоимость автомобиля в рекламе или при общении по телефону, но в результате в салонах и документах оказываются совсем другие расценки.

Эксперт отметил, что такие действия нарушают закон о защите прав потребителей, потому что дезинформируют людей об условиях покупки.

Также Редин рассказал о ситуациях, когда еще до показа транспортного средства продавец настаивает на заключении предварительного договора с передачей первоначального взноса или просит заплатить большую часть суммы под расписку без конкретных условий.

— Еще одна классическая ситуация — это навязывание сопутствующих товаров, работ, услуг при покупке транспортного средства, в том числе предложение более дорогой комплектации автомобиля и установка дополнительного оборудования. По закону покупка одного товара не должна быть взаимозависима от покупки другого товара или услуги, однако в реальности такое встречается довольно часто, что тоже является нарушением закона, — пояснил эксперт.

Кроме того, Редин рассказал о махинациях с процентной ставкой по кредиту, когда в сделке договора указывается не та цифра, которую покупателю объявили изначально, передает агентство «Прайм».

Юрист рассказал о новых и устоявшихся схемах обмана при покупке автомобиля. Он предупредил, что первым сигналом являются очень выгодные условия продажи, например, большие скидки, которые уменьшают прибыль продавца и цену относительно рынка.