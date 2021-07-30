«Это я не с Гариком»: Асмус разместила фото с похожим на экс-мужа мужчиной

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Актриса Кристина Асмус находится на съемках фильма «Булки» в Шри-Ланке. Она заинтриговала фанатов в Instagram, опубликовав фото с незнакомцем, который очень похож на ее бывшего мужа, комика Гарика Харламова. Впрочем, артистка тут же сообщила, что на снимке с ней запечатлен ее партнер по съемкам, актер Борис Дергачев.

— Это мы с Борисом на съемках фильма «Булки». Фото сделано здесь же, на Шри-Ланке, полтора года назад. Тогда еще не было никакого разрыва связок, никакой пандемии и я была замужем. Сейчас здесь все по-другому, — рассказала Асмус в посте.

Она сообщила, что в стране многое поменялось — улицы пустые, с местными жителями членам съемочной группы нельзя общаться, также в Шри-Ланке каждый день идут ливни. Однако знаменитость отметила, что очень надеется на хороший результат, который порадует зрителей уже этой зимой.

Поклонники пожелали удачи актрисе и отметили, что Дергачев действительно очень похож на Харламова.

«Удачи вам, Кристиночка, держитесь»; «Всех вам благ и хорошей погоды!»; «Как она узнала, что я увидела там Гарика? Опередила меня и написала это»; «Сначала реально подумал Гарик», — прокомментировали кадр фолловеры.

В начале июля Асмус показала фото в постели с избранником. Снимок звезда разместила в разделе Stories. На нем запечатлена рука актрисы, лежащая на постельном белье поверх мужской руки.

Кристина Асмус в 2013 году вышла замуж за резидента Comedy Club Гарика Харламова. В январе 2014-го у них родилась дочь Анастасия. Прошлым летом супруги развелись, а девочка осталась жить с мамой. С отцом ребенок также регулярно видится.