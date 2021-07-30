Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Это я не с Гариком»: Асмус разместила фото с похожим на экс-мужа мужчиной

Юлия Курганова

Общество
«Это я не с Гариком»: Асмус разместила фото с похожим на экс-мужа мужчиной
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Актриса Кристина Асмус находится на съемках фильма «Булки» в Шри-Ланке. Она заинтриговала фанатов в Instagram, опубликовав фото с незнакомцем, который очень похож на ее бывшего мужа, комика Гарика Харламова. Впрочем, артистка тут же сообщила, что на снимке с ней запечатлен ее партнер по съемкам, актер Борис Дергачев.

— Это мы с Борисом на съемках фильма «Булки». Фото сделано здесь же, на Шри-Ланке, полтора года назад. Тогда еще не было никакого разрыва связок, никакой пандемии и я была замужем. Сейчас здесь все по-другому, — рассказала Асмус в посте.

Она сообщила, что в стране многое поменялось — улицы пустые, с местными жителями членам съемочной группы нельзя общаться, также в Шри-Ланке каждый день идут ливни. Однако знаменитость отметила, что очень надеется на хороший результат, который порадует зрителей уже этой зимой.

Поклонники пожелали удачи актрисе и отметили, что Дергачев действительно очень похож на Харламова.

«Удачи вам, Кристиночка, держитесь»; «Всех вам благ и хорошей погоды!»; «Как она узнала, что я увидела там Гарика? Опередила меня и написала это»; «Сначала реально подумал Гарик», — прокомментировали кадр фолловеры.

В начале июля Асмус показала фото в постели с избранником. Снимок звезда разместила в разделе Stories. На нем запечатлена рука актрисы, лежащая на постельном белье поверх мужской руки.

Кристина Асмус в 2013 году вышла замуж за резидента Comedy Club Гарика Харламова. В январе 2014-го у них родилась дочь Анастасия. Прошлым летом супруги развелись, а девочка осталась жить с мамой. С отцом ребенок также регулярно видится.

Читайте также:
Кристина АсмусГарик Харламовсъемки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Вячеслав Ниниченко
Вячеслав Ниниченко

Самокат требует ответственности

Все мнения
О проекте