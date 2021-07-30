Столичные предприниматели воспользовались онлайн-продуктами МБМ более 26 тысяч раз

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За первые шесть месяцев 2021 года столичные предприниматели воспользовались онлайн-продуктами портала ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ, mbm.mos.ru — прим. «ВМ») более 26 тысяч раз. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Проект МБМ находится в ведении столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. Благодаря проекту бизнесмены могут получить более 20 электронных услуг и сервисов.

— Представленные сервисы и услуги упрощают ведение бизнеса в Москве и способствуют его эффективному развитию. Так, предприниматели могут дистанционно подать заявку на подготовку документов для регистрации компании, найти помещение, подобрать франшизу, — рассказала заместитель мэра.

Наибольшую популярность среди пользователей имеют продукты «Интерактивный помощник» и «Проверка контрагентов». Каждым из них воспользовались порядка 5,1 тысячи раз.

— Помимо услуг и сервисов, на портале mbm.mos.ru разрабатывают информационные онлайн-проекты в помощь тем, кто решил открыть и развивать свое дело, — отметил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, один из таких проектов — «Гайд по открытию — франшиза». Он был запущен в апреле этого года, в нем содержится вся необходимая информация о том, как стать франчайзи (предприятием, работающим по франшизе — прим. «ВМ»).

Еще один подобный проект — «Все о самозанятости от А до Я» — был запущен в мае. В нем собрана информация, а также услуги, сервисы и обучающие программы для самозанятых. С момента запуска проекта к нему присоединились почти 10 тысяч пользователей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что за первые шесть месяцев 2021 года промышленное производство в Москве возросло на 13,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.