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Ресторанам в Москве порекомендовали закрыть веранды из-за ветра и дождя

София Долганова

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Ресторанам в Москве порекомендовали закрыть веранды из-за ветра и дождя
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичные власти попросили заведения общепита закрыть летние веранды из-за порывистого ветра и грозы, которые ожидаются в Москве в пятницу, 30 июля. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

Синоптики прогнозируют в указанный период грозы, дожди, а также ветер порывами до 15 метров в секунду. По этой причине владельцам ресторанов рекомендуется закрыть веранды, укрепить все конструкции и свернуть зонты.

— Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

30 июля МЧС России предупредило жителей столицы о порывистом ветре и грозе.

Столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта в пятницу, 30 июля. Ожидается переменная облачность, временами будут идти небольшие дожди, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 24–26 градусов. В Подмосковье ожидается 22–27 градусов тепла.

Синоптик спрогнозировал повышение температуры в Москве на выходных. Ночью будет плюс 16–18 градусов. Ожидаются небольшое повышение температуры до 26–28 градусов тепла и кратковременные дожди.

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