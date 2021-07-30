Андрей Бочкарев сообщил о завершении монолитных работ в комплексе МКНЦ имени Логинова

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Монолитные работы завершены в строящемся лечебно-диагностическом комплексе Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) им. А.С. Логинова. Об этом в пятницу, 30 июля, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На объекте выполнены монолитные работы. Ведется работа по монтажу кровли и фасадных систем, в том числе остекление, отделочные работы. Также приступили к устройству внутренних и наружных инженерных сетей, — сообщил он.

На территории комплекса начались работы по благоустройству. Будут сделаны пешеходные тротуары, удобные подъезды, высажены деревья и кустарники. Рабочие установят малые архитектурные формы и спортивную площадку для персонала учреждения.

Лечебно-диагностический комплекс будет построен в виде современного здания, адаптированного для удобства персонала и посетителей и особенностей получения медицинской помощи.

Заммэра отметил, что комплекс будет оказывать медпомощь по различным направлениям. Он станет экспертным центром по диагностике и лечению онкологических заболеваний. В состав комплекса войдет несколько блоков и современные операционные, оборудованные все необходимым для лечения пациентов.

МКНЦ им. А.С. Логинова сможет принимать первых пациентов в 2023 году.

Недавно сообщалось, что Мосгосэкспертиза согласовала ремонт в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. В двух отделениях проведут капитальный ремонт и переоборудуют в рентгенооперационные.

В столице регулярно модернизируется система здравоохранения. Так, 29 июля, мэр Москвы Сергей Собянин открыл эндоскопический центр в Городской клинической больнице имени Боткина в четверг, 29 июля.