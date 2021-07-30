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Власти Москвы объяснили, для кого ношение перчаток останется обязательным

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Власти Москвы объяснили, для кого ношение перчаток останется обязательным
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Носить перчатки должны будут сотрудники кафе и ресторанов, которые выполняют технические операции, в том числе и готовку еды. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

— Перчатки остаются обязательными только при проведении технологических операций, — рассказал он.

При обслуживании посетителей носить их не нужно, но масочный режим остается обязательным.

— С сегодняшнего дня сотрудники заведений общепита и развлекательных заведений могут не носить перчатки при обслуживании гостей, при нахождении на рабочем месте. Но маски по-прежнему являются обязательным атрибутом при контакте с другими людьми в общественных местах, — отметил глава департамента.

Также Немерюк добавил, что санитарную обработку поверхностей в залах кафе и ресторанов необходимо будет продолжать, сообщает Интерфакс.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток в транспорте, в магазинах и других общественных местах.

Глава города ранее заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в столице улучшается. По его словам, высвобожденные койки в настоящее время работают на обычных пациентов в плановом порядке. Кроме того, он сообщил, что вновь открывается возможность пройти диспансеризацию в павильонах «Здоровая Москва».

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