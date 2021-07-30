Музей археологии пригласил на экскурсию «Лист открытий»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Музей археологии Москвы 1 августа приглашает горожан на интерактивную экскурсию «Лист открытий». Она состоит из двух частей: обзорной прогулки по экспозиции музея и квеста.

Название экскурсии связано с «Открытым листом» — документом, который дает право на проведение археологических раскопок. Каждый участник получит планшет, карандаш и лист с зашифрованным археологическим понятием. Чтобы его разгадать, нужно найти в экспозиции несколько предметов. Ключом к шифру послужат буквенные обозначения на витринах.

Кроме того, в первое воскресенье августа для детей пройдет экскурсия по музеефицированному памятнику архитектуры XVII–XVIII веков — фрагментам Воскресенского моста — «Сказки старого моста».

Юные археологи узнают, как выглядела территория Манежной площади много лет назад; какая река протекала на месте музея; когда и как был построен Воскресенский мост; почему он сейчас находится под землей. Также они увидят различные археологические находки, обнаруженные в центре Москвы.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

Музей истории Лефортово в свою очередь зовет горожан 5, 12 и 26 августа принять участие в экскурсии «Неизвестная Дангауэровка». Экскурсанты заглянут во дворы необычных домов с 90-летней историей и узнают, кто и когда здесь жил, что такое в представлении советских конструктивистов комфортное жилье.