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Лукашенко заявил об отсутствии необходимости размещать ВС РФ в Белоруссии

Полина Долганова

Политика
Лукашенко заявил об отсутствии необходимости размещать ВС РФ в Белоруссии
Фото: president.gov.by

Вопрос о размещении российских военных баз в Белоруссии никогда не обсуждался на уровне президентов. Об этом в пятницу, 30 июля, заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, все виды российских вооружений будут размещены на территории Белоруссии в том случае, если появится необходимость обеспечивать безопасность строящегося Союзного государства, а также безопасность самой Белоруссии и РФ.

— Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные вооруженные силы, — цитирует БелТА главу республики.

8 июля Лукашенко заявил о начале террористической атаки на Белоруссию. Он отметил, что НАТО усиливает свой наступательный потенциал и постоянно проводит свои учения возле границ республики.

До этого белорусский лидер пригрозил странам Запада ограничить транзит транспорта в случае новых санкций. По его словам, на данный момент власти Белоруссии ведут себя «по-человечески», не ограничивая передвижение грузового и легкового транспорта через республику.

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