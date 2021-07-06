Лукашенко пригрозил Западу ограничить транзит транспорта в случае новых санкций

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В Белоруссии могут ограничить транзит транспорта, если Запад введет новые санкции в отношении республики. Об этом рассказал во вторник, 6 июля, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, на данный момент власти Белоруссии ведут себя «по-человечески», не ограничивая передвижение грузового и легкового транспорта через республику.

— А если будете нагнетать обстановку соответствующую против Беларуси новыми этапами санкций, то будете объезжать по Северному полюсу и через Средиземное море, — приводит госиздание «СБ.Беларусь сегодня» слова Лукашенко.

Ранее Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной. Также президент Белоруссии заявил, что страна не станет принимать украинские самолеты. Такое решение принято в ответ на аналогичные действия украинских властей. Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая. Причиной послужил инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.