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Лукашенко заявил о начале террористической атаки на Белоруссию

Михаил Алимов

В мире
Лукашенко заявил о начале террористической атаки на Белоруссию
Фото: president.gov.by

Страны Запада пытаются навязать Белоруссии внешнее управление и ограничить суверенитет. Об этом в четверг, 8 июля, заявил президент страны Александр Лукашенко.

— Началась террористическая атака на Беларусь, — сообщил он на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

Он отметил, что НАТО усиливает свой наступательный потенциал и постоянно проводит свои учения возле границ республики, отмечает ФАН.

Ранее Лукашенко пригрозил Западу ограничить транзит транспорта в случае новых санкций. По его словам, на данный момент власти Белоруссии ведут себя «по-человечески», не ограничивая передвижение грузового и легкового транспорта через республику. Также он заявил о завершении масштабной антитеррористической операции на территории Белоруссии. По его словам, те мероприятия, которые провела контрразведка страны, позволят предъявить претензии конкретным политическим руководителям Германии — канцлеру Ангеле Меркель и «кое-кому из руководства».

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