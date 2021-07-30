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Павел Воля рассказал о женщинах до Ляйсан Утяшевой

Анна Михалюк

Общество
Павел Воля рассказал о женщинах до Ляйсан Утяшевой
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Новым героем шоу на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой стал ее супруг, шоумен Павел Воля. Пара готовила традиционное новогоднее блюдо семьи — манты, и вместе с этим Ляйсан задавала комику вопросы.

Так как шоу, на которое пришел Воля, кулинарное, ведущая не упустила возможности и спросила, важно ли для него, чтобы женщина занималась бытом и вела хозяйство.

— Да, мне важно, чтобы одна женщина готовила, и это ты, — сказал Павел.

Он добавил, что если бы Ляйсан не умела этого делать, это бы не стало камнем преткновения.

— Ну ничего, и такую тебя полюбил бы, — признался комик.

Позже Воля рассказал, что отличало Ляйсан от его предыдущих девушек.

— До тебя у меня, конечно, никогда не было женщин! И никакой связи ни с кем и никогда! Но иногда ко мне в холостяцкую квартиру залетали пташки просто попить чай. Потом мы познакомились с тобой, и когда я понял, что ты была единственная, кто увидел, что у меня был бардак, и убралась, приготовила суп, я подумал: «Держи ее и не отпускай»! — признается Павел.

Напомним, что Ляйсан Утяшева и Павел Воля вместе 11 лет, пара воспитывает двоих детей: восьмилетнего Роберта и шестилетнюю Софию. Ранее на шоу Утяшевой певица Полина Гагарина призналась, что ей нагадали третьего ребенка.

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