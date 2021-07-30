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Сотрудники ЗАГСов Москвы могут не носить перчатки

Михаил Алимов

Город
Сотрудники ЗАГСов Москвы могут не носить перчатки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Ношение перчаток для сотрудников ЗАГСов столицы больше не является обязательным. Масочный режим продолжает соблюдаться. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

— В отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания продолжает действовать масочный режим, однако перчатки носить сотрудникам больше не требуется. Гости молодоженов должны быть в масках, а также могут пользоваться антисептическими средствами, установленными в столичных ЗАГСах, и соблюдать социальную дистанцию. Сами молодожены могут находиться без масок во время торжественной церемонии бракосочетания, — рассказал представитель пресс-службы.

Прошли процедуру вакцинации уже 80 процентов сотрудников управления, потому что они ежедневно контактируют с людьми.

— Для профилактики возникновения и распространения COVID-19 в ЗАГСах и Дворцах бракосочетания соблюдаются масочный режим и социальная дистанция. Регулярно проводится дезинфекция помещений, сотрудники обеспечены масками и респираторами, а для посетителей доступны антисептические средства, — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что сотрудникам перед началом рабочего дня измеряют температуру. Если она высокая, к работе сотрудники не допускаются. Также не пускают и посетителей с повышенной температурой.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток в транспорте, в магазинах и других общественных местах.

Глава города ранее заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в столице улучшается. По его словам, высвобожденные койки в настоящее время работают на обычных пациентов в плановом порядке. Кроме того, он сообщил, что вновь открывается возможность пройти диспансеризацию в павильонах «Здоровая Москва».

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