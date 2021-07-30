Лукашенко поручил премьеру Белоруссии отправить Тихановской печенье

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отправить оппозиционному белорусскому политику Светлане Тихановской несколько пачек печенья. Премьер-министр страны Роман Головченко пообещал, что сладкое отправят лидеру оппозиции.

Президент США Джо Байден провел в Белом доме встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в среду, 28 июля.

После переговоров Тихановская рассказала, что Байден подарил «ей печенек из Белого дома». Захарова напомнила, что Тихановская призывала к вводу санкций против России и радовалась подарку американского лидера.

Лукашенко отметил, что хорошо знал привычки трех предыдущих американских президентов, несмотря на то что не вел с ними лично переговоры.

— Мы официально с ними не имели никаких отношений, но я их очень хорошо знаю, я знаю, как проводятся вот эти мероприятия: надо встретиться, сделать фотографию и дать печенюшку. Ну, слава Богу. Если там уж действительно с печеньем проблемы, Роман, надо отправить несколько пачек, — обратился Лукашенко к Головченко.

Премьер ответил президенту, что Тихановской отправят печенье, приводит фрагмент разговора Telegram-канал «Пул первого».

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.

Позже дополнительные санкции ввели из-за самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс 23 мая. Он экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании.

На борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. 3 июня он сообщил, что признает вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии.

Протасевич находился в минском СИЗО № 1. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы. 25 июня СК Белоруссии подтвердил перевод Сапеги и Протасевича под домашний арест.