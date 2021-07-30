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Запуск системы мониторинга такси в Москве и области перенесли на 14 августа

Анастасия Волоснова

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Запуск системы мониторинга такси в Москве и области перенесли на 14 августа
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Систему мониторинга такси запустят в Москве и Подмосковье на две недели позже, чем планировалось. Об этом рассказали в пятницу, 30 июля, в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, систему запустят 14 августа, вместо 1 августа, как сообщали столичные власти ранее.

— По многочисленным просьбам бизнеса КИС «АРТ» будет запущена 14 августа, при этом уже с 1 августа приоритет в распределении заказов будет именно у зарегистрированных водителей, — отметили в ведомстве.

Цифровой профиль представляет собой своеобразный электронный портрет водителя, который поможет пассажирам понять, есть ли у таксиста права, разрешение на перевозку пассажиров, судимость, штрафы и так далее. Идентификатор позволит не допускать к вождению таксистов, которые не прошли техосмотр или не имеют других необходимых разрешений.

21 июля в столичном департаменте транспорта сообщили, что регистрация в системе мониторинга такси будет обязательна. Необходимость ввода системы мониторинга в ведомстве объяснили растущим количеством нарушений и аварий с участием такси. Крупнейшие таксопарки и агрегаторы такси поддержали инициативу.

Получить цифровой профиль московские таксисты могут после регистрации на портале госуслуг и в комплексной информационной системе «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»).

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