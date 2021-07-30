ФСБ задержала прокурора Сызрани Вадима Федорина за получение взятки

Фото: rosguard.gov.ru

Самарское УФСБ задержало за получение взятки прокурора Сызрани Вадима Федорина. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в пятницу, 30 июля.

— Сегодня (30 июля — прим. «ВМ») в результате спецоперации, проведенной Самарским УФСБ, за получение взятки в размере трех миллионов рублей задержан прокурор Сызрани Вадим Федорин. Спецоперация проводилась с санкции Генпрокурора Игоря Краснова, — рассказал парламентарий.

Взятка предназначалась за «помощь» при расследовании уголовного дела, уточнил Хинштейн в своем Telegram-канале.

20 июля глава МВД Владимир Колокольцев освободил от должности начальника МВД по Ставропольскому краю генерал-майора полиции Сергея Щеткина. В тот же день сотрудники ГУ СБ МВД и ФСБ провели на территории края спецоперацию, в ходе которой были задержаны семеро подозреваемых. По предварительной информации, в число участников группы входили сотрудники ГИБДД и гражданские лица.

Они получили в качестве взяток более 19 миллионов рублей от водителей и организаторов перевозок для проезда по территории края с нарушениями административного законодательства. В число задержанных вошли двое сотрудников органов внутренних дел.

У фигурантов изъяли автомобили, деньги, документацию и другие предметы. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».

Операция проводилась в рамках дела начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, которого также задержали по подозрению в организации преступного сообщества.